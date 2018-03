Polizeieinsatz Haßfurt: 65-Jähriger randaliert in Krankenhaus und verletzt Beamtin

Ein 65-Jähriger aus dem Landkreis Haßberge hat in der Notaufnahme des Haßfurter Krankenhauses randaliert. Als daraufhin die Polizei gerufen wurde, verletzte er eine Beamtin mit einem Messer. Der Mann wurde in einem Bezirkskrankenhaus untergebracht.

Laut Polizei meldete das Personal des Haßfurter Krankenhauses am Sonntag gegen 11.45 Uhr einen Angriff auf einen Arzt in der Notaufnahme. Im Eingangsbereich zur Notaufnahme trafen die Beamte eines Streifenwagens auf den 65-Jährigen, der sich sogleich aggressiv verhielt und die Polizisten trotz Beruhigungsversuchen tätlich angriff.

Beamtin mit Messer angegriffen und geschlagen

Im Zuge der Auseinandersetzung stach der Mann gezielt in Richtung des Oberkörpers einer Polizistin. Diese wurde dadurch oberflächlich verletzt. Als die Polizisten Pfefferspray gegen den Mann einsetzten und androhten, ihre Waffen zu ziehen, ließ der Mann sein Taschenmesser fallen. Bei dem Versuch, den 65-Jährigen zu überwältigen, wurde die Beamtin mehrfach im Gesicht getroffen. Der Mann versuchte, eines der weiteren Taschenmesser, die er dabei hatte, gegen die Polizisten einzusetzen. Schließlich konnte der Mann überwältigt und gefesselt werden.

Angreifer in die Psychiatrie eingeliefert

Die Nacht auf Montag verbrachte der 65-Jährige in einer Haftzelle der Polizeiinspektion. Am Montag wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der die Unterbringung des Mannes in einer psychiatrischen Klinik anordnete. Die Kriminalpolizei Schweinfurt ermittelt gegen den Mann wegen versuchtem Totschlags und Widerstand gegen Polizeibeamte.