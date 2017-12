Rettungseinsatz Haibach: Lieferwagen mit Sauerstoff fängt Feuer – Fahrer schwer verletzt

In Haibach ist am Vormittag ein Lieferwagen mit medizinischem Flüssig-Sauerstoff in Brand geraten. Dabei erlitt der Fahrer schwere Verbrennungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist nicht bekannt.