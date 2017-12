Gute Bücher Ulla Müllers Buchtipp

Tonke Dragt: Der Brief für den König Ja, eine Rittergeschichte aus dem Mittelalter kann auch Teenager so zwischen 11 und 14 interessieren. Tiuri soll zum Ritter geschlagen werden, aber dann nimmt er den Auftrag eines Fremden an: Er soll einen Brief von großer Wichtigkeit in ein fernes Königreich bringen. Spannend erzählt, voller Abenteuer und einer Botschaft: Entscheide immer nach deinem Herzen und vertraue auf dich selbst. Superschön.