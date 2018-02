Graben muss ausgepumpt werden Großeinsatz in Memmelsdorf: 70.000 Liter Gülle ausgelaufen

Auf einem Aussiedlerhof in Memmelsdorf bei Untermerzbach sind etwa 70.000 Liter Gülle ausgelaufen. Verantwortlich dafür war eine eingefrorene Pumpe, die die Tierexkremente von einen in einen anderen Behälter pumpen sollte. Die Gülle gelangte in einen Graben.