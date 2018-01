Unfall auf A73 bei Coburg Geisterfahrerin verursacht schweren Verkehrsunfall

Wie die Verkehrspolizei Coburg mitteilt, war eine 44-Jährige am Montag (29.01.18) kurz nach 14.00 Uhr mit ihrem VW Jetta auf der A73 in Richtung Bamberg unterwegs. Als sie einen Laster überholen wollte, kam ihr auf der Überholspur ein Audi Q5 entgegen.

Bei Ausweichmanöver in Laster gekracht

Um einen Frontalzusammenstoß mit dem Geisterfahrer zu vermeiden, zog die VW-Fahrerin nach rechts und krachte dabei ins Heck des Lkw. Ihr Wagen verkeilte sich derart, dass die Feuerwehr die Beifahrerin bergen musste, so die Polizei. Fahrerin und Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert. Der 31 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro.

Fakschfahrerin setzt Geisterfahrt fort

Der unfallverursachende Q5 setzte seine "Geisterfahrt" zunächst fort, konnte aber kurz vor der Anschlussstelle Ebersdorf von einer Streife gestoppt werden. Am Steuer saß eine 62-Jährige aus dem Landkreis Kronach, so die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge war die Frau von der B303 aus Richtung Kronach kommend, bereits an der Anschlussstelle Ebersdorf als Falschfahrerin auf die Autobahn in Richtung Süden aufgefahren. An der Anschlussstelle Untersiemau verließ sie dann die Autobahn, ehe sie abermals verkehrt in Richtung Coburg auffuhr und den Unfall verursachte.

Führerschein weg

Die Frau musste auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Coburg ihren Führerschein abgeben. Während der Unfallaufnahme war die Autobahn in Richtung Bamberg bis gegen 15.30 Uhr total gesperrt. Die Verkehrspolizeiinspektion Coburg bittet weitere Fahrer, die von der Falschfahrerin gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 09561/64 5-0 zu melden.