Unter "Polizeischutz" Geisterfahrerin fährt nachts zwölf Kilometer auf Garmischer Autobahn

Die 40-jährige Frau war in der Nacht auf Mittwoch zusammen mit ihrer Mutter auf dem Nachhauseweg von einem Konzert in München. Sie verpasste die Ausfahrt am Starnberger Dreieck und fuhr weiter auf der A95 in Richtung Süden.

Richtung Starnberg, aber auf Garmischer Spur

Nach einem Tankstopp an der Rastanlage Höhenrain fuhr die Frau jedoch nicht an der richtigen Ausfahrt wieder auf die Autobahn auf, sondern setzte ihre Fahrt fälschlicherweise auf der Richtungsfahrbahn Garmisch in Richtung Starnberg fort.

Nur der Geistesgegenwart eines Polizeibeamten, der sich gerade auf dem Nachhauseweg vom Dienst auf der Parallelspur befand, war es zu verdanken, dass die "Geisterfahrt" der Frau letztendlich ohne Unfall verlief. Der Beamte verständigte sofort seine Kollegen, blieb parallel zur Geisterfahrerin auf gleicher Höhe und gab ständig deren Standort durch. So konnte die Frau von einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim in Starnberg angehalten werden.

Konsequent auf der Überholspur

Die Beifahrerin hatte zwar irgendwann bemerkt, dass sie sich auf der falschen Richtungsfahrbahn befanden, trotzdem fuhr die Frau insgesamt zwölf Kilometer auf der falschen Seite. Sie hatte sich strikt auf der Überholspur der falschen Fahrbahn gehalten. Umso erstaunlicher ist es, dass es nicht zu einer Kollision mit entgegenkommenden Autos kam.

Beiden Frauen war nach Polizeiangaben auch dem Ende ihrer Fahrt nicht bewusst, welcher Gefahr sie sich und andere Verkehrsteilnehmer ausgesetzt hatten. Die Fahrerin erwartet nun ein Strafverfahren, möglicherweise wird ihr der Führerschein entzogen.

Durch Geisterfahrerin gefährdet? Bei Polizei melden!

Wer durch das falsch fahrende Auto gefährdet wurde oder ausweichen musste, soll sich mit der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unter Telefon 0881 / 6 40-3 02 in Verbindung setzen.