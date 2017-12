Aus Liebeskummer öffentlich aufgehängt Gans trauriges Ende einer Weihnachtsgans

Einem unbekannten Bad Brückenauer wurde Weihnachten heuer offenbar so richtig vermiest. Einen Tag vor Weihnachten hatte sich wohl die Freundin von dem Mann getrennt. Was dann geschah, ist außergewöhnlich.

Denn dem Mann war nach der Trennung nicht mehr weihnachtlich oder nach Feiern zumute. Er wollte auch keinen Gänsebraten mehr. In seinem Trennungsschmerz "verzierte" der Verlassene am Heiligabend eine Figur des Brunnen-Ensembles vor dem Rathaus am Bad Brückenauer Marktplatz mit der stattlichen Weihnachtsgans.

Traurige Reste einer Beziehung und einer Weihachtsgans

Dazu hinterließ der Mann ein Pappschild, auf dem er sich mit herzzerreißenden Zeilen seinen Frust von der Seele schrieb:

"Scheiß auf Weihnachten! Meine Freundin, die dumme 'Gans' hat gestern schluss gemacht. Nun bin ich Weihnachten alleine und habe auch keine Lust mehr auf 'diese' Gans!" Aufschrift auf dem Schild

Die Polizei hatte Mitleid. Die Beamten entsorgten die traurigen Reste einer Weihnachtsgans und einer Beziehung, ohne eine tiefer gehende rechtliche Prüfung des Sachverhalts vorzunehmen.