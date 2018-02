Tödlicher Unfall bei Himmelkron Fußgängerin beim Überqueren der B303 von Auto erfasst und getötet

Eine 77-jährige Fußgängerin wollte die Bundesstraße 303 bei Himmelkron (Lkr. Kulmbach) an einer unbeleuchteten Stelle überqueren. Dabei wurde sie frontal von einem VW Polo erfasst und getötet.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B303 bei Himmelkron (Lkr. Kulmbach) ist heute Morgen (05.02.18) eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Die 77-jährige Frau habe die Bundesstraße offenbar gegen 06.30 Uhr an einer unbeleuchteten Stelle auf Höhe der Markgrafenstraße überqueren wollen, teilte die Polizei mit.

Fußgängerin frontal von Auto erfasst

Dabei sei sie vom VW Polo einer 19-jährigen Frau erfasst worden. Die Autofahrerin war auf der Bundesstraße in Richtung A9 unterwegs. Trotz Vollbremsung konnte sie der Fußgängerin nicht mehr ausweichen und erfasste sie mit ihrem Kleinwagen frontal. Die Seniorin verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass sie noch an der Unfallstelle starb.

Autofahrer unter Schock

Ein nachfolgender Audi-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr leicht auf den Polo auf. Beide Autofahrer erlitten einen Schock. Um die genaue Unfallursache zu klären, war ein Gutachter der Staatsanwaltschaft Bayreuth vor Ort.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Stadtsteinach (Lkr. Kulmbach) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09225 / 96 30 00 melden.

B303 komplett gesperrt

An den beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Während der Bergung war die Bundesstraße für mehrere Stunden komplett gesperrt.