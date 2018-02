Polizei ermittelt 17-Jährige im Zug nach Schweinfurt durch Fußballfans sexuell belästigt

Laut Bundespolizei fuhr eine 17-Jährige aus dem Landkreis Würzburg am Samstagnachmittag im Regionalexpress von Würzburg nach Schweinfurt. Mit im Zug waren auch 250 Fans des 1. FC Magdeburg auf der Rückreise nach Sachsen-Anhalt. Mehrere Fans belästigten die junge Frau während der Fahrt. Laut Bundespolizei blieb es nicht nur bei verbalen Belästigungen, die 17-Jährige wurde mehrfach unsittlich angefasst.

Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Am Sonntagabend zeigte die junge Frau den Vorfall in Begleitung ihrer Mutter bei der Bundespolizei an. Diese leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Nun wird das Material aus der im Zug installierten Videoüberwachung auswerten. Sollte der Vorfall aufgezeichnet worden sein, könnten die Täter möglicherweise durch szenekundige Beamte identifiziert werden.