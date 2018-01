Wörth an der Donau Frische Wäsche entzündet sich und löst Brand aus

In einem Gasthaus im Kreis Regensburg haben sich frisch gewaschene Geschirrtücher selbst entzündet und damit einen Brand verursacht. Das Feuer brach in einer Gaststätte in Wörth an der Donau aus.

Die Ermittler benötigten einen Tag, um auf die Spur der ungewöhnlichen Brandursache zu kommen: Frisch gewaschene Geschirrtücher haben sich am Dienstag selbst entzündet und damit einen Brand in einem Gasthaus in Wörth an der Donau (Lkr. Regensburg) verursacht. Die Tücher waren in der Küche des Gasthauses verwendet worden, um unter anderem Fett wegzuwischen. Nach dem Waschen und Trocknen der Tücher im Wäschetrockner reagierten laut Polizei übrig gebliebene "ungesättigte Fettsäuren" in den noch warmen Handtüchern mit dem Luftsauerstoff. Daraufhin entzündete sich die zusammengelegte Wäsche im Korb von selbst.

Fall ist ungewöhnlich

Vom BR befragte Experten halten diesen Fall für äußert ungewöhnlich. Fachleuten von der Feuerwehr zufolge gibt es nur ganz wenige Konstellationen, bei denen eine solche Selbstentzündung möglich ist. Mit Leinöl getränkte Lappen neigen zum Beispiel zu Selbstentzündung. Zu einem Brand dieser Art komme möglicherweise auch, wenn mit Lösungsmittel getränkte Lappen zusammengeworfen werden.

Gäste bemerken Feuer

Den Brand hatten in der Nacht auf Dienstag Übernachtungsgäste entdeckt und bekämpfen müssen. Wegen der starken Rauchentwicklung hatten 14 Menschen das Gebäude verlassen müssen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 3.000 Euro geschätzt.