Fahndung erfolgreich Flüchtiger Sexualstraftäter in Frankfurt gefasst

Der flüchtige Sexualstraftäter Reinhard Peter J. ist gefasst. Wie die Polizei Mittelfranken mitteilte, ist der 47-Jährige am Montag in Frankfurt am Main festgenommen worden. Eine Zeugin hatte die Polizei auf die Spur des Mannes geführt.

Von: Karin Goeckel