Fliegerbombe am Hauptbahnhof Evakuierung in Nürnberg – bis zu 4.000 Menschen betroffen

Nach dem Fund einer Fliegerbombe am Hauptbahnhof in Nürnberg beginnen demnächst die Evakuierungsarbeiten in der Südstadt. Nach Angaben der Polizei könnten davon bis zu 4.000 Menschen betroffen sein.

Von: Rainer Aul