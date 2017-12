Einsatz Feuerwehr verhindert Wohnhaus-Brand in Roth

Im mittelfränkischen Roth ist am Sonntagmorgen eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Im mittelfränkischen Roth ist am Sonntagmorgen eine Gartenhütte in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Niemand verletzt

Im mittelfränkischen Roth ist am Morgen eine Gartenhütte in Brand geraten. Laut Polizei war das Feuer am Sonntagvormittag um kurz nach 9.00 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Die Schadenshöhe stand zunächst noch nicht fest.