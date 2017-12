Feuer in der Heiligen Nacht Spendenaufruf für Familie aus Wilhelmsdorf

Die vierköpfige Familie habe bei dem Brand beinahe ihr gesamtes Hab und Gut verloren, so die Freiwillige Feuerwehr Wilhelmsdorf auf ihrer Facebook-Seite. Ein Spendenkonto wurde eingerichtet. Der Verwendungszweck für Spenden auf das entsprechende Konto bei der Sparkasse Neustadt/Aisch-Bad Windsheim lautet "Brand Trabelshof".

Brand an Weihnachten

Das Einfamilienhaus aus Holz war nicht zu retten.

An Tag drei nach dem Brand suchen Brandfahnder nach der Ursache für das Feuer. Die Flammen hatten sich in der Nacht auf den ersten Weihnachtsfeiertag so rasant ausgebreitet, dass die Feuerwehr das Einfamilienhaus in dem Waldstück nicht mehr retten konnte. Das Holzhaus wurde völlig zerstört.

Kleine Kinder gerettet

Glück im Unglück: Der 42-jährige Familienvater hatte das Feuer frühzeitig bemerkt und seine Frau geweckt. Gemeinsam konnten die beiden ihre zwei kleinen Kinder, gerade einmal acht Monate und zwei Jahre alt, ins Freie retten.

250.000 Euro Schaden

Großeinsatz für die Feuerwehren

Das abgebrannte Einfamilienhaus stand in Trabelshof, einem kleinen Ortsteil von Wilhelmsdorf mitten im Wald. Zahlreiche Feuerwehrleute aus der Umgebung waren im Einsatz. Die Polizei schätze den Schaden auf rund 250.000 Euro.