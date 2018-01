86-Jährige setzt Notruf ab Fesselnder Film sorgt für Polizeieinsatz in Ansbach

Ein offenbar sehr fesselnder Film im Fernsehen hat in Ansbach für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine Seniorin bat völlig aufgelöst um Hilfe, weil sich in ihrer Wohnung angeblich mehrere Personen stritten und anschrien.

Die 86 Jahre alte Frau aus dem Ansbacher Stadtteil Hennenbach hatte gegen 21.00 Uhr einen Notruf abgesetzt: Die streitenden Personen hätten auch noch einen Pfarrer auf den Plan gerufen, berichtete sie den Polizisten. Sofort fuhr eine Streifenbesatzung der Ansbacher Polizei zur Wohnung der alten Dame – und konnte schnell Entwarnung geben.

Fernsehfilm versetzte Seniorin in Angst

Denn die Schilderungen der Seniorin deckten sich auffällig mit den Szenen eines Films, der in ihrem Fernseher lief. Offenbar war die Frau von der Handlung des Films so eingenommen, dass sie sich selbst als Mitwirkende sah, den Überblick verlor und um ihr Leben fürchtete, so die Polizei.

Polizei beruhigt 86-Jährige

Die Beamten holten die 86-Jährige in die Realität zurück, schalteten den Fernseher aus und beruhigten die alte Dame. Zahlen muss die Frau für diesen außergewöhnlichen Polizeieinsatz nicht, sagte ein Polizeisprecher dem Bayerischen Rundfunk auf Nachfrage.