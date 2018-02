Falscher Polizeibeamter am Telefon Betrüger bringen Rentnerin um fünfstelligen Betrag

Die Rentnerin hat erstmals am 7. Februar von einem angeblichen Kriminalkommissar einen Anruf erhalten, so die Polizei. Der Betrüger erzählte ihr, dass ihr Geld auf der Bank nicht sicher sei. Sie solle es von der Bank abheben und es den Beamten hinterlegen.

Geld im Stoffbeutel hinterlegt

Die Seniorin hinterließ den Betrügern in einem Stoffbeutel an ihrem Gartentor zwei Mal jeweils mehrere tausend Euro. Das Geld wurde von Unbekannten abgeholt. Die Kriminalpolizei Würzburg sucht Zeugen, die die Geldabholung beobachtet haben. Der oder die Täter haben die Beute am Donnerstag, den 08. Februar zwischen 18.15 Uhr und 20.00 Uhr, und am Montag, den 12. Februar zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr im Unterpleichfelder Ortsteil Burggrumbach mitgenommen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ort bemerkt hat, wird gebeten sich mit der Polizei unter folgender Telefonnummer in Verbindung zu setzen: 0931/457-1732