Falco 5 überraschende Fakten über den Sänger

Vor 20 Jahren starb der österreichische Sänger Falco bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. Hits wie "Rock me Amadeus" oder "Der Kommissar" sind auch heute noch bekannt - aber hätten Sie die Fakten gewusst?

Falco Unfall

Johann Hölzel starb 1998 bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik: Am 6. Februar krachte der Sänger mit seinem Geländewagen frontal in einen Bus. In seinem Blut wurden später Alkohol und Kokain gefunden.

Nur kurz zuvor hatte Falco seinem Freund Rudi Dolezal noch ein Fax zu dessen 40. Geburtstag geschickt.

"Ich hatte damals in meinem Haus ein kleines Faxgerät und geh in dieses kleine Büro und da drinnen ist ein Fax von Falco und da steht drauf: 'Lieber Rudi, alles Gute. Welcome to the Club (weil er ist ein Jahr vorher 40 geworden), konnte nicht kommen, aber ich liebe dich. Bis auf bald.' Und wie ich später erfuhr, war das das Letzte, was der Falco gemacht hat, bevor er sich in den Jeep gesetzt hat, und bevor er um jene Ecke gefahren ist, bei der ihn der Autobus getötet hat." Rudi Dolezal, Freund von Falco im Bayern 1-Interview.

Zu Falcos Beerdigung am 14. Februar auf dem Wiener Zentralfriedhof kamen rund 4000 Menschen, darunter viele Prominente wie Niki Lauda. Manche Fans zollten dem Sänger in schwarzen Anzügen und mit dunklen Sonnenbrillen ihren Respekt. Mitglieder des Motorradclubs Outsider Austria trugen den Sarg des Sängers zu seinem Ehrengrab - sie hatten im Video zur Falcos Hit "Rock me Amadeus" mitgespielt.