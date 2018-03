Serientäter gesucht LKA untersucht Fälle von Automatensprengungen

Das bayerische Landeskriminalamt untersucht mehrere Fälle, in denen Fahrkartenautomaten gesprengt wurden. Der jüngste Fall wurde am Montagmorgen im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim entdeckt.

Am Bahnhaltepunkt Adelsdorf in Neuhof an der Zenn hatte ein Fahrgast am frühen Morgen festgestellt, dass ein Automat aufgesprengt worden war, teilte das Landeskriminalamt (LKA) mit. Der Sachschaden wird mit 30.000 Euro beziffert. Geld wurde nicht entwendet.

Verletzter Bahnmitarbeiter in Eichstätt

Noch gravierender war ein Fall auf dem Bahnsteig Wasserzell in Eichstätt: Dort hatte der Fahrdienstleiter in der Nacht zum Sonntag (04.03.18) verdächtige Geräusche bemerkt und anschließend einen Mann gesehen, der einen brennenden Gegenstand in der Hand hielt. Als der 51-jährige Fahrdienstleiter den flüchtenden Mann verfolgte, explodierte der Fahrkartenautomat auf dem Bahnsteig und schleuderte ihn zu Boden. Dadurch wurde der Bahnmitarbeiter leicht verletzt.

Täter entkamen unerkannt

Der Fahrdienstleiter hörte noch ein Auto wegfahren, konnte aber keine weiteren Details erkennen. Auch hier entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro, Beute machten die unbekannten Täter auch hier nicht. Mittlerweile geht das LKA von einer Serie aus: Insgesamt wurden in Bayern in jüngster Zeit sechs Automaten gesprengt.