Beratzhausen Fahrer verunglückt tödlich auf nasser A3

Ein tödlicher Unfall hat sich auf der A3 bei Beratzhausen (Lkr. Regensburg) ereignet: Auf nasser Fahrbahn ist ein Mann mit seinem Auto ins Schleudern geraten und bei einer Parkplatzausfahrt gegen einen Baum geprallt. Der 31-Jährige wurde dabei in seinem Auto eingeklemmt und so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Das teilte die Polizei am Morgen mit.

Autofahrer sollen vorsichtig fahren

Nun bittet die Polizei in Ostbayern Autofahrer, vorsichtig zu fahren. In der Nacht gefallener Regen könne auf dem kalten Asphalt gefrieren und für glatte Fahrbahnen sorgen, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz.