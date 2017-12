Bei Dietramszell Fahranfänger verursacht Unfall mit sechs Schwerverletzten

Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 18-jähriger Fahranfänger am Samstag bei Dietramszell mit seinem Wagen in den Gegenverkehr und krachte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Kurz darauf fuhr ein drittes Auto in die Unfallstelle.

Motorblock aus Auto gerissen

Der Aufprall war so heftig, dass der Motorblock aus einem der Wagen gerissen wurde. Die Fahrzeugwracks verteilten sich auf eine 200 Meter lange Unfallstelle. Die sechs Verletzten kamen ins Krankenhaus. Die Retter waren im Großeinsatz.

Sendung: BAYERN 3, Nachrichten, 24.12.2017, 7.00 Uhr