Erkältungsmedizin im Test Sind Kombi-Präparate bei Erkältung hilfreich?

Stiftung Warentest: Rezeptfreie Erkältungsmedikamente "wenig geeignet"

Mit nur einer Tablette sollen Fieber, Schnupfen, Gliederschmerzen und Reizhusten bekämpft werden. Kombipräparate gegen Erkältungsbeschwerden werden von Medikamentenherstellern als Alleskönner angepriesen. Die Kombimittel Grippostad C, Aspirin Complex Granulat oder Wick MediNait Erkältungssirup für die Nacht beeinhalten aber verschiedene Wirkstoffe, die in ihrer Kombination nicht sinnvoll sind, schreibt die Stiftung Warentest in ihrem Ratgeber "Medikamente im Test".

Grippostad C kombiniert zum Beispiel ein Schmerzmittel - Paracetamol - mit Koffein und einem müde machenden Antihistaminikum - Chlorphenamin -, das über das Blut verteilt wird und dabei auch die Nasenschleimhaut abschwellen soll. In Aspirin Complex Granulat ist das Schmerzmittel Acetylsalicylsäure und Pseudoephedrin, das auf die Nasenschleimhäute wirken soll. Sinnvoller, so die Verbraucherorganisation, wäre es, die Schmerzmittel separat, also zum Beispiel Paracetamol oder Acetylsalicylsäure gegen Schmerzen und Fieber zu nehmen. Und die laufende Schnupfennase besser kurzzeitig mit einem abschwellenden Nasenspray oder Nasentropfen zu behandeln.

Lutschtabletten gegen Halsentzündung

Ähnliches Bild bei den Halstabletten: Die Lutschtabletten Dolo-Dobendan, Dorithricin oder Lemocin zum Beispiel enthalten auch Wirkstoffkombinationen, die die Verbraucherschützer als "nicht sinnvoll" einstufen. Tipp der Stiftung Warentest: Lutschtabletten mit einem Wirkstoff - entweder mit Lidokain oder Ambroxol - wirken schmerzlindernd. Und: "Grundsätzlich hilft es, viel zu lutschen, am besten zuckerfreie Bonbons."

Nur ein Erkältungsmittel erhält die Note „gut“ von ÖKO-TEST

Das Verbrauchermagazin ÖKO-TEST hatte 15 solcher Arzneimittel im Juli 2017 getestet. Zwar wirken neun der Medikamente grundsätzlich gegen Erkältungssymptome, dennoch hat nur ein Präparat die Note "gut" erhalten - ASS + C-Ratiopharm gegen Schmerzen. Das Besondere: Dieses Medikament ist das Einzige, das mit nur einem Schmerzmittel auskommt und lediglich mit Vitamin C angereicht wurde.

Gefährlicher Wirkstoffmix

Gegen Schnupfen helfen Meerwasserspray oder abschwellende Nasentropfen. Die sollte man aber nur kurz anwenden.

Bis auf ein pflanzliches Arzneimittel setzen sich die anderen Medikamente aus mindestens zwei chemischen Wirkstoffen zusammen. Das wird von ÖKO-TEST teilweise als bedenklich eingestuft. So enthält das Mittel Grippal+C von Ratiopharm die Schmerzmittel Paracetamol und den Aspirin-Wirkstoff Acetylsalicylsäure. Eine Kombination, die nach Ansicht der Experten eher medikamentenbedingte Kopfschmerzen versursacht, als andere Schmerzmittel.

Gerade bei dem Wirkstoff Paracetamol ist Vorsicht geboten. Dann nämlich, wenn dem Verbraucher nicht bewusst ist, dass das Kombipräparat diesen Wirkstoff enthält. Schluckt er nun zusätzlich eine Paracetamol, um zum Beispiel seine Kopfschmerzen zu lindern, kann es zu einer Überdosis kommen. Zehn Gramm zuviel können tödlich sein.

Der Zusatz von Vitamin C, mit dem viele Erkältungsmittel werben, soll laut ÖKO-TEST Jahrbuch 2018 „keine Vorteile bei einer Erkältung“ haben. Auch die Zugabe von Farbstoffen, die das Verbrauchermagazin in zwei Arzneien nachgewiesen hat, ist „überflüssig.“

Was hilft bei einer Erkältung?

Eine Erkältung ist in der Regel harmlos und lässt sich innerhalb einer Woche auskurieren und zwar mit Ruhe und Schlaf. Hausmittel wie heiße Milch mit Honig oder eine Wasserdampfinhalation mit Kamillentee schaden auch nicht. ÖKO-TEST rät zudem: "Wenn es bei einer Erkältung ein Arzneimittel sein muss, dann um gezielte Beschwerden wie Schmerzen oder eine verstopfte Nase zu lindern."

Hausmittel gegen Husten

