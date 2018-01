Endstation Heerlen Entführer und Tankstellenräuber aus Schweinfurt in Holland gefasst

Die beiden 20-jährigen Schweinfurter, die einen 35-Jährigen entführt und drei Tankstellen überfallen haben sollen, warten nun im holländischen Heerelen auf ihre Auslieferung. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hatte das Duo identifiziert und zur Fahndung ausgeschrieben.

Zwei Wochen auf der Flucht

Laut Polizeipräsidium Unterfdranken überfielen zwei Männer am 10. Januar eine Tankstelle in der Ignaz-Schön-Straße in Schweinfurt. Dabei bedrohte einer der Täter den Kassierer, während der andere das Geld aus der Kasse nahm. Die Männer flüchteten zu Fuß. Eine Fahndung nach ihnen verlief ergebnislos. Am 14. Januar bedrohten zwei Unbekannte in der Willi-Kaidel-Straße maskiert eine Tankstellen-Angestellte mit einem Messer und flüchteten unerkannt, nachdem sie Bargeld in dreistelliger Höhe erbeutet hatten. Am 16. Januar informierte ein Mann die Polizei, dass sein 35-jähriger Sohn entführt worden war. Dieser wurde von zwei Unbekannten mit einem Messer gezwungen, sie in seinem Auto von Schweinfurt nach Aachen zu fahren.

Zugriff in Holland

Im Laufe ihrer Flucht über Aachen in die Niederlande sollen die beiden Schweinfurter einen räuberischen Ladendiebstahl in Eschweiler begangen und am 19. Januar eine Tankstelle in Würselen überfallen und dort Bargeld erbeutet haben. Am 24. Januar konnten die beiden Schweinfurter in den frühen Morgenstunden in Heerlen von der Niederländischen Polizei festgenommen werden.