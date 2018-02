Übergabe auf offener Straße Enkeltrick: Rentnerin aus Schweinfurt um 30.000 Euro gebracht

In Schweinfurt haben dreiste Telefonbetrüger eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Mit der bekannten Enkeltrick-Masche gelangten die Täter an Geld und Schmuck im Wert von über 30.000 Euro. Die Übergabe erfolgte auf offener Straße. Daher hofft die Kriminalpolizei auf Zeugenhinweise.

Dem Polizeipräsidium Unterfranken zufolge meldete sich eine unbekannte Anruferin am Freitag gegen 12.30 Uhr erstmals bei der Seniorin und gab sich als Ehefrau des Neffen aus. Die Betrügerin erschlich sich auf diese Art und Weise das Vertrauen ihrer Gesprächspartnerin und erfuhr so, dass die ältere Dame über eine größere Bargeldsumme und etwas Goldschmuck verfügt.

Betrüger erschlichen sich das Vertrauen des Opfers

In dem festen Glauben, dass es sich bei der Anruferin tatsächlich um die Frau ihres Neffen handelt, befolgte die Seniorin die weiteren telefonischen Anweisungen: Sie verpackte das Geld und den Schmuck in ein Kuvert und adressierte dieses an einen vermeintlichen "Herrn Dr. Sommer vom Amtsgericht Würzburg". Die Übergabe erfolgte gegen 14.30 Uhr in der Schweinfurter Galgenleite. Eine Frau nahm den Briefumschlag entgegen und verschwand damit in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.