Scheune in Grossenau in Flammen Eisige Temperaturen erschweren die Löscharbeiten der Feuerwehr

Bei dem Brand in Grossenau, einem Ortsteil von Zell im Fichtelgebirge, gefror das Löschwasser sofort auf dem kalten Boden, so dass es spiegelglatt wurde, so die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte mussten streuen, um weiter arbeiten zu können. Zudem bildete der Wassernebel einen Eispanzer auf der Einsatzkleidung.

Keine Verletzte bei Brand

Scheune in Grossenau brennt lichterloh

Wie die Polizei mitteilt, brannte das Gebäude komplett nieder. Verletzt wurde dabei niemand. Die Brandursache ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 10.000 Euro.