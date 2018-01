Silvesterbilanz in Bayern Ein Toter, Streitigkeiten, Brandverletzungen

Eine Silvesterparty mit tödlichem Ausgang für einen 48 Jahre alten Mann in Niederbayern war der schlimmste Polizeieinsatz wegen Streitigkeiten zum Jahreswechsel in Bayern. Auch die Feuerwehr musste öfters ausrücken: So verletzte etwa ein einziger vermutlich illegaler Böller vier Kinder.

Auf der Party hatte es offenbar einen Streit gegeben zwischen zwei 29 und 48 Jahre alten Männern. Laut Polizei soll der jüngere den älteren mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Was genau die Tat ausgelöst hat, ist noch unklar. Streitigkeiten waren die häufigsten Ursachen für Polizeieinsätze, mehr als sechzig allein in München.

Brandverletzungen durch Böller

An zweiter Stelle: Feuerwehreinsätze. In Weiden in der Oberpfalz kam es während eines Fondues beim Nachfüllen von Spiritus zu einer Stichflamme, vier Menschen wurden zum Teil schwer verletzt. Vier Kinder im Alter zwischen elf und vierzehn Jahren mussten in München in ein Krankenhaus, nachdem sie einen vermutlich illegalen Böller gezündet hatten. Die Kinder erlitten Verbrennungen an den Händen und jeweils ein Knalltrauma. Durch Silvesterraketen kam es zu überwiegend kleineren Bränden.

In Obertaufkirchen im Landkreis Mühldorf brannte eine Stallung nieder, das Milchvieh konnte gerettet werden. In Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen geriet der Dachstuhl eines Wohn- und Geschäftshauses in Brand. Der Schaden: jeweils 250.000 Euro.