Eier-Skandal Durchfallbakterien auf Supermarkt-Eiern

Warenrückruf bei Edeka und Rewe - diese Eier sind betroffen und können zurückgegeben werden. Plus: Was bedeuten die Ziffern auf dem Ei?

Rückruf von Eiern

Der Campylobacter coli ist ein fieser Geselle: Das Bakterium sorgt für entzündliche Durchfallerkrankungen. Nach einer Inkubationszeit von ein bis sieben Tage treten kolikartige Bauchschmerzen, Durchfall und manchmal auch Fieber auf. Aktuell soll sich das Bakterium auf der Schale von Eiern der Firma Ertl befinden, die nun zurückgerufen werden. Somit besteht eine Infektionsgefahr bei rohen Eiern, gegarte seien unbedenklich, wenn man sich die Hände nach der Zubereitung wäscht.

Diese Eier sind betroffen:

Die betroffenen Eier wurden in Edeka- und Rewe-Filialen in der Oberpfalz, in Ober- und Niederbayern verkauft:

Ertl-Eier

Legedatum: 23.01.2018

Mindesthaltbarkeitsdatum: 20.02.2018

Güteklasse A

Gewichtsklasse M

aus Bodenhaltung

Haben Sie solche Eier gekauft? Dann können Sie die Packungen auch ohne Kassenbeleg zu Ihrem Markt zurückbringen und bekommen den Verkaufspreis erstattet.

Der Eier-Skandal mit Fipronil im August 2017

Mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier aus den Niederlanden waren auch in Bayern in den Verkauf gelangt. Das Amt für Lebensmittelsicherheit riet Verbrauchern, Eier mit bestimmten Nummern vorsorglich nicht zu konsumieren. Bei Aldi Süd und Nord ging man sogar soweit, als Vorsichtsmaßnahme alle Eier kurzfristig aus dem Sortiment zu nehmen und zunächst gar keine Eier mehr zu verkaufen. Rewe und Penny dagegen verkauft damals keine Eier aus den Niederlanden.

Welche Eier waren betroffen?

Die Liste mit den betroffenenen Eiern wurde immer länger. Die niederländische Überwachungsbehörde (NVWA) veröffentlichte mehrere Listen, auf denen nur noch die betroffenen Betriebe, deren Eier eine Fipronil-Belastung aufwiesen, standen.



Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit informiert auf www.lebensmittelwarnung.de über aktuelle Warnungen oder Rückrufaktionen.

Was ist Fipronil?

Fipronil ist ein Insektizid, das zur Bekämpfung von Flöhen, Läusen, Schaben, Zecken und Milben eingesetzt wird. In hoher Dosis kann das Mittel Schäden an Leber und Nieren oder an der Schilddrüse verursachen. Bei "normalem" Verzehr gehe von den belasteten Eiern keine Gesundheitsgefahr aus, da aber der Wert die zulässige Grenze überschreitet, sollten die Eier vorerst nicht verzehrt werden. Das gilt insbesondere auch für Kinder.

Auslöser des Skandals um belastete Eier ist wohl der Einsatz eines Reinigungsmittels in der Geflügelzucht, dem Fipronil beigemischt war - was in der Geflügezucht nicht erlaubt ist.