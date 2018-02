Donald Trumps Spickzettel Was Trump den Überlebenden des Amoklaufs sagte

"I hear you" - "Ich höre euch" stand auf dem Spickzettel, den Donald Trump bei einem Treffen mit Schülern, die den Amoklauf in Florida überlebt haben, deutlich sichtbar in den Händen hielt.

Am 14. Februar 2018 erschoss ein ehemaliger Schüler 17 Menschen an der Marjory Stoneman Douglas Highschool in Parkland (Florida). Er nutzte dafür ein halbautomatisches Gewehr. Eine Woche später empfing der US-Präsident Donald Trump 40 Schülerinnen und Schüler der Highschool, um mit ihnen über das Geschehene zu reden. Ein Lösungsvorschlag von Trump, um Amokläufe dieser Art künftig zu verhindern, war, Lehrer an Highschools zu bewaffnen: eine Idee, die für Empörung sorgte.

Mitgefühl per Spickzettel

Doch die Aufmerksamkeit richtete sich bei diesem Treffen nicht nur auf die Vorschläge des Präsidenten, als vielmehr auf seinen Spickzettel, den er deutlich sichtbar in der Hand hielt. Darauf waren nämlich auch Tipps für mehr Emotionalität enthalten: "I hear you!" stand dort, als Hinweis, den Trump den Schülern geben solle: Ich kann euch hören, ich nehme euch ernst...

