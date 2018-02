Nach Disko-Streit in Lichtenfels 41-Jähriger wegen versuchten Mordes in U-Haft

Nach einem gewaltsamen Streit vor einer Lichtenfelser Disko in der Nacht auf Sonntag sitzt ein 41-Jähriger in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Coburg wirft ihm versuchten Mord vor.

Bereits in der Diskothek soll es nach Angaben der Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Mann und einem 19-Jährigen gekommen sein. Der Jüngere schlug vermutlich mit einem Glas auf sein Gegenüber ein. Anschließend verlagerte sich der Streit vor die Diskothek. Dort soll der 41-Jährige dann mit einem Messer einmal auf den 19 Jahre alten Mann eingestochen haben. Dieser kam mit einer Schnittverletzung am Bauch in ein Krankenhaus.

Polizei sucht Zeugen

Polizisten nahmen den 41-Jährigen vorläufig fest und übergaben ihn dann an die Kriminalpolizei Coburg. Am Montagnachmittag (06.02.18) erging Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann, wegen versuchten Mordes. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Kripo Coburg bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09561/645-0.