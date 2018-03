Münchner Polizei Disko-Gast rastet aus und fährt mit Auto auf Türsteher zu

Ein Disko-Besucher ist vergangene Nacht in München ausgerastet und mit seinem Auto mehrfach auf Türsteher zugefahren. Laut Polizei hatten die Türsteher den 26-Jährigen aus einer Disko am Maximiliansplatz geworfen, weil er sich aggressiv verhalten hatte.

Ein Disko-Besucher ist am Donnerstagabend ausgerastet und mit seinem Auto auf die Türsteher zugefahren. Erst kurz vor ihnen hielt er an. Wie die Polizei berichtet, warfen die Türsteher den 26-Jährigen aus einer Disko am Maximiliansplatz, weil er aggressiv war und rumgepöbelt hatte.

"Ich fahre Euch tot"

Der Münchner war ganz offensichtlich betrunken. Er ging zum Auto und startete den Motor. Die Türsteher wollten ihn am Wegfahren hindern. Der 26-Jährige fuhr rückwärts und hätte beinahe einen der Männer umgefahren. Danach fuhr er davon. Kurze Zeit später kehrte er aber zur Disko zurück - und fuhr mit hoher Geschwindigkeit direkt auf das Sicherheitspersonal zu. Dabei schrie er laut Polizei: "Ich fahre Euch tot". Erst in letzter Sekunde hielt er das Auto an.

Mehrere rote Ampeln missachtet

Die Türsteher versuchten nun erneut ihn an der Wegfahrt zu hindert, doch das gelang ihnen nicht. Der 26-jährige Kroate raste davon. Dabei missachtete er mehrere rote Ampeln. Er achtete auch auf keine anderen Verkehrsteilnehmern, sodass es beinahe zu mehreren Unfällen gekommen wäre.

Letztlich konnten die Türsteher den Mann aber doch überwältigen. Er kehrte erneut zur Disko zurück. Die Polizei beschlagnahmte seinen Führerschein. Außerdem wird der Mann wegen der Gefährung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol sowie Beleidung und Bedrohung angezeigt.