Spur führt nach Tschechien Diebesbande klaut nur Marken-Werkzeug

Eine Diebstahlserie in grenznah liegenden Anwesen hält schon seit Anfang Oktober die Polizei in Furth im Wald (Lkr. Cham) auf Trab. 14 Fälle gibt es bereits. Die Diebe wissen genau, was sie wollen: Marken-Motorsägen oder Bohrmaschinen, die sich schnell über Hehler weiterverkaufen lassen. Billige Supermarkt-Bohrmaschinen zum Beispiel lassen sie liegen, wenn sie nachts in Werkstätten, Scheunen oder Schuppen nahe der Grenze einsteigen.

Bande ist namentlich bekannt

Die Spur der Diebe führt nach Tschechien. Die Beamten um Ludwig Kreitl, dem stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Furth, tippen auf eine bereits einschlägig bekannte Bande.

"Diese Diebesbande, die da möglicherweise in Frage kommt, ist uns namentlich auch bekannt. Aber wir haben noch zu wenig Beweise, um auch tätig werden zu können." Ludwig Kreitl, Polizeiinspektion Furth

Nun müsse man gemeinsam mit der tschechischen Justiz an der Aufklärung arbeiten, so Kreitl. Dabei gibt es allerdings Probleme: Selbst wenn Diebesgut gefunden wird, müssen die Besitzer einen klaren Nachweis haben, dass die Geräte ihnen gehörten. Zum Beispiel müssten sie sich die individuelle Seriennummer notiert, oder die Rechnung aufbewahrt haben, was selten geschah.

Zu allem Überfluss konnten die Diebe fast überall leicht einbrechen, denn die meisten Schuppen waren nicht einmal zugesperrt.

Tipps der Polizei zur Kriminalitätsprävention

· Versperren Sie immer Ihre Türen, insbesondere zur Nachtzeit. Denken Sie dabei auch an die Türen von Nebengebäuden wie Garagen oder Scheunen. Ein Dieb macht es sich in der Regel leicht. Bei unverschlossenen Türen hat er leichtes Spiel. Verschlossene Türen jedoch stellen ein größeres Hindernis dar.

· Notieren Sie sich Seriennummern oder besondere Merkmale Ihrer Arbeitsgeräte. Dies erleichtert eine Zuordnung bei einer Sachfahndung wesentlich, sollten die Geräte gestohlen werden.

· Lassen Sie sich beraten, wie Sie Ihr Hab und Gut besser schützen können. Hierfür steht Ihnen die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Kripo Regensburg unter der Tel. 0941/506-2775 zur Verfügung. Wichtige Tipps finden Sie auch unter www.k-einbruch.de

· Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen bitte immer sofort an die Notrufnummer 110! Insbesondere Ihnen fremd vorkommende Personen oder Fahrzeuge sollten Sie an die Polizei melden.

· Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, melden Sie dies bitte der Polizei und teilen uns den Sachverhalt möglichst detailliert mit. Auch scheinbar unwichtige Einzelheiten können für uns der entscheidende Hinweis zur Klärung einer Straftat sein.