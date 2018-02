Aufruf der Grünen 250 Menschen demonstrieren gegen AfD-Neujahrsempfang in Augsburg

Auf dem Augsburger Rathausplatz haben sich mehr Demonstranten eingefunden als erwartet: 250 Menschen demonstrieren am Freitagabend gegen den AfD-Neujahrsempfang im Augsburger Rathaus. Die Grünen hatten zu der Demonstration aufgerufen.

Das Motto der Demonstration und Kundgebung ist: "Weg mit der AfD". Dem Aufruf der Grünen folgten mehr Menschen als gedacht: statt der erwarteten 150 kamen über 250 Demonstranten auf den Augsburger Rathausplatz. Die AfD hat am Freitagabend im Rathaus zum Neujahrsempfang geladen. Gastredner in diesem Jahr ist der Parteivorsitzende Jörg Meuthen.

Laute Sprechchöre, aber alles friedlich

Die Demonstranten protestierten mit lauten Sprechchören und hielten Plakate gegen die AfD in die Luft. Nach Auskunft der Polizei blieb dabei aber alles friedlich. Die Polizei in Augsburg hatte sich nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre auf den Neujahrsempfang der Augsburger AfD entsprechend vorbereitet und ein großes Aufgebot an Beamten um den Rathausplatz postiert.

2016 tausende Demonstranten

2016 hatte die Augsburger AfD Frauke Petry als Rednerin beim Neujahrsempfang eingeladen. Die Stadt hatte daraufhin versucht, den Auftritt Petrys im Rathaus zu verhindern, war aber vor Gericht gescheitert. Damals demonstrierten mehrere tausend Augsburger gegen den Auftritt der damaligen AfD-Politikerin, einige hatten sich auch Zugang zu der Veranstaltung verschafft und versucht, diese zu stören. Beim Empfang im letzten Jahr mit Alice Weidel fanden sich nur noch rund 35 Gegner der AfD vor dem Augsburger Rathaus.