Papst lobt Würzburger Friedensinitiative Demo zum Weltfriedenstag

Etwa 100 Menschen haben zu Neujahr in Würzburg für den Frieden demonstriert. Sie folgten einer Einladung der christlichen Gemeinschaft Sant’Egidio.

Die Teilnehmer des Friedensmarsches gingen vom Dom einmal quer durch die Würzburger Innenstadt. Dabei zeigten sie auf Schildern die Namen von Ländern, in denen aktuell Kriege stattfinden, darunter: Lybien, Irak, Syrien, Burundi und Kongo. Am Friedensmarsch nahmen auch geflüchtete Menschen teil. Anlässlich des Weltfriedenstags der katholischen Kirche am 1. Januar veranstaltet Sant’Egidio weltweit ähnliche Kundgebungen.

Unterstützung durch Papst Franziskus

Friedensdemo zu Neujahr in Würzburg

Das Engagement der Laiengemeinschaft habe dieses Jahr auch Papst Franziskus bei seinem Neujahrsgebet gelobt, sagte Susanne Bühl von Sant’Egidio in Würzburg. In Unterfranken veranstaltet Sant’Egidio bereits seit 16 Jahren Friedenskundgebungen.