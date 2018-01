Coburger Rauschgiftszene Drogendealer überfallen – mutmaßliche Täter festgenommen

Weil sie einen Drogendealer aus dem Landkreis Coburg in eine Fall gelockt und ausgeraubt haben, sitzen vier Männer nun in Untersuchungshaft. Die Männer sollen den Dealer mit einer Soft-Air-Pistole und einem Schlagring angegriffen haben.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, war einer der vier mutmaßlichen Täter Kunde bei dem 17-jährigen Drogendealer. Zwischen den beiden fand ein reger Handel mit Marihuana statt. Trotz dieser intensiven Handelsbeziehung entschloss sich der 18-jährige Kunde im Herbst vergangenen Jahres dazu, bei einem Treffen seinem Geschäftspartner das bestellte Rauschgift mit Gewalt abzunehmen – mit Hilfe dreier Komplizen.

Angriff mit Schlagring und Soft-Air-Pistole

Die drei Männer sollten in der Nähe des vereinbarten Übergabeortes, auf einem Feldweg bei einer Tankstelle im Landkreis Coburg, auf sein Signal warten und anschließend mit Sturmhauben maskiert das Opfer mit Hilfe einer sogenannten Soft-Air-Pistole und eines Schlagringes überfallen. Da der 17-jährige Drogendealer bei einem Fluchtversuch das Rauschgift wegwarf, erbeuteten die Räuber am Ende lediglich einen kleinen Bargeldbetrag, so die Polizei.

Waffen bei Durchsuchung gefunden

Mitte Dezember ergingen gegen die vier Komplizen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Durchsuchungs- und Haftbefehle. Im Rahmen der Wohnungsdurchsuchungen konnten die Ermittler neben Beweisen auch noch andere Waffen beschlagnahmen. Die vier Männer wurden festgenommen und sind mittlerweile in unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten untergebracht. Die Polizei war während anderen Ermittlungen auf den brutalen Vorfall aufmerksam geworden.