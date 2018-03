Bahnhof Rosenheim Bundespolizei stellt illegale Migranten im Güterzug

Die Bundespolizei hat heute früh in einem Güterzug drei illegale Migranten in einem Güterzug entdeckt. Die Afrikaner hatten offenbar in Italien die Plane eines Lkw-Auflieger aufgeschlitzt und sich dort versteckt.

Von: Gerhard Brack