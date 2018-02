Feuerwehren zu Wasser und zu Lande Katastrophenübung mit brennendem Kohleschiff im Nürnberger Hafen

In Nürnberg hat die Feuerwehr am Freitagabend einen Brandeinsatz am Hafen geprobt. Bei dem Szenario war ein Feuer auf einem sogenannten Vakuumschiff ausgebrochen, das zum Transport von Kohleasche dient.

Von: Andreas Schuster