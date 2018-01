Ungewöhliche Aktion Brand in Regensburg: Feuerwehr fährt zum Löschen in Kirche hinein

Zu einer ungewöhnlichen Löschaktion ist es am Neujahrstag in Regensburg gekommen: Weil sich ein Schwelbrand in einer Kirche entwickelte, fuhr die Feuerwehr mit einem Fahrzeug direkt in das Gotteshaus hinein.