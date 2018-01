Feuer in Auto-Lackiererei Elf Verletzte bei Brand in Bayreuther Autohaus

Beim Brand in einem Bayreuther Autohaus sind am Montag (08.01.18) elf Mitarbeiter leicht verletzt worden. Beim Versuch, das Feuer in der Lackiererei zu löschen, erlitten sie Rauchgasvergiftungen.

Von: Christiane Scherm