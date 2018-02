Feuerwehreinsatz in Freystadt Brand in Asylbewerberunterkunft - Tatverdächtige festgenommen

In einer Asylbewerberunterkunft in Freystadt im Landkreis Neumarkt hat es am Sonntag gebrannt. Jetzt hat die Polizei eine tatverdächtige Frau festgenommen. Sie wird in einer Fachklinik untersucht.

Nach der Brandstiftung in einer Asylbewerberunterkunft in Freystadt im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz am vergangenen Sonntag, hat die Polizei in Nürnberg eine 34 Jahre alte Frau Bewohnerin aus der Ukraine als tatverdächtig festgenommen.

Die Frau befindet sich mittlerweile in einer Fachklinik und wird auf ihre psychische Verfassung untersucht, wie die Polizei mitteilte.

Bewohner und Feuerwehr löschen gemeinsam

Das Feuer in der Asylbewerberunterkunft war am Sonntagmorgen entdeckt worden. Bewohner des Hauses konnten den Brand gemeinsam mit der Feuerwehr löschen. Es wurde niemand verletzt und es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Bei den Ermittlungen der Polizei fiel der Verdacht auf die 34-Jährige Hausbewohnerin, die dann später festgenommen werden konnte.