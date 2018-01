Feuerwehreinsatz Knetzgau: Brand in Autowerkstatt

Am Montag (08.01.18) ist es auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Knetzgau zu einem Brand gekommen. Ein Fahrzeug und auch das Werkstattgebäude wurden in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar.