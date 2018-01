Explosion in Nürnberg Selbstgebauter Riesenböller verletzt Kinder

Zwei Kinder haben sich in Nürnberg mit einem selbstgebastelten Böller schwere Brandverletzungen zugezogen. Sie zogen sich Verbrennungen im Gesicht und am Körper zu, teilte die Polizei mit.

Wie die Polizei mitteilt, bauten die elf und 13 Jahre alten Kinder am Nachmittag des Neujahrstages in einem Park in der Südstadt aus mehreren legalen Böllern einen großen Kracher.

Kinder sind strafunmündig

Die Explosion war derart stark, dass die Kinder unter anderem Verbrennungen im Gesicht und am Körper erlitten. Passanten alarmierten den Rettungsdienst. Die Kinder wurden im Krankenhaus behandelt. Bleibende Schäden haben sie nach Auskunft der Ärzte nicht zu erwarten. Weil die Kinder noch zu jung sind, kommen sie straffrei davon.