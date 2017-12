Horrorcrash bei Dietramszell Bild der Verwüstung nach Unfall mit sechs Schwerverletzten

In der Nähe von Dietramszell im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen sind bei einem Verkehrsunfall sechs Menschen schwer verletzt worden. Die Wrackteile lagen verstreut auf einer Länge von rund 200 Metern. Von Lena Deutsch

Unfallverursacher war laut Polizei ein 18-jähriger Starnberger, der am Samstagnachmittag bei Dietramszell auf einer Staatsstraße unterwegs war. Aus noch ungeklärter Ursache kam er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Auto aus den Niederlanden.

Im Wrack eingeklemmt

Hinter den beiden fuhr ein 26-jähriger Geretsrieder. Er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte auf das Auto des Niederländers. Dieser wurde in seinem Wrack eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Der 26-Jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Seine beiden 24- und 21-jährigen Mitfahrerinnen wurden ebenfalls schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht.

Mit Rettungshubschrauber in Münchner Klinik

Der Geretsrieder musste mittels Hubschrauber in eine Münchner Klinik geflogen werden. Der 18-jährige Starnberger und sein gleichalteriger Beifahrer wurden ebenfalls schwer verletzt.

Motorblock aus Auto gerissen

Den Rettungskräften bot sich bei Eintreffen ein Bild der Verwüstung: Die Fahrzeugwracks verteilten sich auf eine circa 200 Meter lange Unfallstelle. Der Motorblock eines der Unfallfahrzeuge wurde durch die Wucht des Aufpralls komplett aus dem Fahrzeug gerissen und mehrere Meter weit geschleudert.

Gesamtschaden von mindestens 35.000 Euro

An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden. Auch eine Leitplanke wurde beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 35.000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten für mehr als fünf Stunden komplett gesperrt werden.

Die Feuerwehr war mit rund 70 Mann im Einsatz, zusätzlich noch das BRK sowie die Polizei und vier Rettungshubschrauber.

Sendung: BAYERN 3, Nachrichten, 24.12.2017, 10.00 Uhr