Gefälschte Unterlagen Bewährungsstrafen für Schleuser vor dem Augsburger Amtsgericht

Die beiden Schleuser hatten von Mai bis Juli 2015 mit gefälschten Unterlagen Visa für pakistanische Staatsangehörige besorgt. Die Visaanträge wurden von den Konten der Angeklagten bezahlt. Die Angeklagten gaben den geschleusten Personen in Augsburg Unterkunft.

Schleuser haben Botschaftspersonal getäuscht

Um die Visaunterlagen zu erhalten, legten die beiden Männer gefälschte Behördenunterlagen vor und schafften es so, die Botschaftsmitarbeiter zu täuschen. In fünf Fällen brachten sie so geschleuste Personen nach Deutschland. Einer der Angeklagten schleuste laut Gericht zusätzlich eine Person nach Deutschland, um hier einen falschen Pass und Flugtickets nach Kanada zu besorgen.