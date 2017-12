Schwerer Unfall auf der A8 Betrunkener rammt Auto - neun Verletzte

Eine fünfköpfige Miesbacher Familie war in der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag in Richtung Salzburg mit dem Auto unterwegs, als sie von einem anderen Wagen gerammt wurde. Das Auto schleuderte 200 Meter weit und blieb völlig zerstört liegen. Auch der Wagen des Unfallverursachers ist schrottreif, und die vier Insassen sind verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge schwebt niemand der neun Verletzten in Lebensgefahr. Erst vor vier Tagen hatte es auf der A8 einen Unfall gegeben, bei dem ein Polizist angefahren wurde. Vor zwei Wochen hatte eine Geisterfahrt auf der A8 sogar einen Toten gefordert.

Zwei Stunden gesperrt

Bei dem jetzt auffahrenden Pkw handele es sich um einen Mietwagen. Der Mann am Steuer sei alkoholisiert gewesen, sagte ein Polizei-Sprecher. An beiden Autos sei erheblicher Sachschaden entstande.

Die A8 blieb in Richtung Salzburg etwa zwei Stunden lang gesperrt.