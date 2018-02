70.000 Euro erbeutet Betrüger mit "Chef-Masche" am Untermain unterwegs

Mit der sogenannten "Chef-Masche" waren Betrüger am Untermain erfolgreich. Wie die Polizei mitteilte, erbeuteten die Täter am Montag knapp 70.000 Euro bei einem Angestellten eines Autohauses im Landkreis Main-Spessart. Der Mitarbeiter hatte eine gefälschte E-Mail des Geschäftsführers mit der Anweisung erhalten, den Betrag auf ein Konto in Großbritannien zu überweisen. Laut Polizei ist es eher unwahrscheinlich, dass die Bank die Überweisung noch rückgängig machen kann. Die Kripo Würzburg ermittelt.

Gescheiterter Betrugsversuch bei Autohaus am Untermain

Gescheitert waren Betrüger mit ihrer Masche bei einem Autohaus am Untermain. Gleich zweimal in einer Woche forderten sie hier 96.000 Euro und 92.000 Euro zu überweisen. Der Betrugsversuch wurde jedoch rechtzeitig erkannt, sodass die Täter in beiden Fällenkeine Chance hatten.

Betrüger gaben sich am Telefon als Polizisten aus

Am Mittwochabend waren Telefonbetrüger im Aschaffenburger Stadtteil Leider aktiv. Mindestens vier benachbarte Haushalte erhielten Anrufe, bei denen sich die Täter als Beamte der Aschaffenburger Kriminalpolizei ausgaben. Sie seien einer Einbrecherbande auf der Spur, Mitglieder dieser Bande seien bereits festgenommen worden und hätten eine Liste mit Namen bei sich. Darunter befänden sich unter anderem auch die Namen sowie Adressen der Angerufenen. Da die Gefahr bestehe, dass die Täter auch bei ihnen einbrechen würden, müsse man jetzt wissen, welche Wertgegenstände sie zu Hause aufbewahren und diese vorsorgehalber abholen. Die Betroffenen ließen sich jedoch nicht täuschen, legten auf und informierten über den Notruf 110 die echte Polizei.