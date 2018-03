Im Unterallgäu Bei Zwangsräumung in Türkheim: 39-Jähriger verletzt sich schwer

Weil ihm eine Zwangsräumung bevorstand, hat sich am Montag (5.3.) ein 39-Jähriger in Türkheim im Landkreis Unterallgäu in seiner Wohnung eingesperrt, in der wenig später ein Feuer ausbrach. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.