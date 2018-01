Bergwacht im Dauereinsatz Bei drei Lawinen in oberbayerischen Bergen fünf Verschüttete gerettet

Bei Lawinenabgängen an Geigelstein, Brünnsteinschanze und Zwiesel sind fünf Menschen verschüttet worden. Alle konnten gerettet werden. Laut Polizei vermuteten die Retter am späten Nachmittag keine weiteren Menschen mehr unter den Schneemassen.

Am 1.808 Meter hohen Geigelstein bei Schleching in den Chiemgauer Alpen und am 1.348 Meter hohen Zwiesel nahe Bad Tölz gingen die Lawinen am Vormittag ab, an der 1.550 Meter hohen Brünnsteinschanze im Mangfallgebirge bei Oberaudorf am frühen Nachmittag.

Drei Geborgene ins Krankenhaus gebracht

Am Geigelstein wurde ein Skitourengeher verschüttet. Anderen Tourengehern gelang es, ihn zu befreien. An der Brünnsteinschanze rissen die Schneemassen zwei Menschen mit. Rettungsmannschaften konnten die beiden ausfindig machen und retten. Alle drei wurden in Krankenhäuser gebracht. Zum Grad der Verletzungen und zur Herkunft der Geretteten machte die Polizei am späten Nachmittag keine Angaben.

Tourengeher retten Verschüttete

Beim dritten Lawinenabgang sind am Zwiesel (Foto oben) zwei Tourengeher verschüttet worden. Wie das Bayerische Rote Kreuz berichtet, löste sich ein rund 30 Meter breites Schneebrett. Ein Tourengeher wurde komplett, ein weiterer bis über die Hüfte verschüttet. Eine nachfolgende Gruppe konnte die beiden aus den Schneemassen befreien, beide blieben unverletzt.

In den bayerischen Bergen herrscht mit Lawinenwarnstufe III eine "erhebliche Lawinengefahr". Das in den nächsten Tagen wärmer und regnerischer werden solle, steige die Gefahr der Selbstauslösung von Lawinen, teilte der Lawinenwarndienst Bayern mit.