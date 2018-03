Brand in Oberreichenbach Bauernhof in Flammen – hoher Sachschaden

Mindestens 100.000 Euro Schaden sind am Abend bei einem Wohnhausbrand in Oberreichenbach (Lkr. Erlangen-Höchstadt) entstanden, so die Polizei. Ein Bauernhof stand in Flammen. Die eisigen Temperaturen erschwerten die Arbeit der Feuerwehr.

Von: Inga Pflug