Tödlicher Verkehrsunfall Autofahrer stirbt auf A9 bei Konradsreuth

Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer mit sehr geringer Geschwindigkeit auf der rechten Spur in Richtung Berlin unterwegs oder sogar gestanden, als ein Lkw ihn mit voller Wucht von hinten erfasste. Der 34-jährige Autofahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 28-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Autobahn komplett gesperrt

Ein weiterer Lkw und ein Sprinter erkannten die Unfallstelle zu spät und fuhren über ein Ersatzrad des Lkw. Sie blieben unverletzt. Die Autobahn musste zeitweise komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr und die Polizei stellten auch einen mobilen Sichtschutz gegen Gaffer auf. Warum der 34-jährige Autofahrer so langsam unterwegs war, ist noch unklar.