Frau schwer verletzt Auto kracht bei Burgfarrnbach frontal in Linienbus

Nach Angaben der Polizei fuhr die Seniorin gegen 14.00 Uhr auf der Würzburger Straße von Seukendorf kommend in Richtung Burgfarrnbach. Kurz nach dem Ortsschild kam sie aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Omnibus.

Busfahrer kam mit dem Schrecken davon

Während der 54-jähirge Busfahrer unverletzt blieb, musste die Autofahrerin mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Würzburger Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.