Identitätsbetrug Auch Daten von Münchnern ergaunert - halbe Million Schaden

Mittels Identitätsklau hat ein Hamburger zahlreiche Menschen, darunter 30 Münchner, seit dem Jahr 2016 um insgesamt rund eine halbe Million Euro betrogen. Der Mann legte seine Opfer mit fingierten Immobilienanzeigen im Internet herein.

Der 44-jährige Hamburger inserierte in deutschen Städten eine ganze Reihe fingierter Wohnungen über ein Onlineportal. In München handelte es sich um eine 60-Quadratmeter-Wohnung für um die 1.000 Euro Monatsmiete. Er bat die Bewerber, ihm ihre Ausweise und Gehaltskopien per E-Mail zu schicken. Das tat eine Vielzahl von Leuten.

30 Konten gleichzeitig eröffnet

Die Unterlagen reichte der Betrüger dann bei verschiedenen Banken und Kreditinstituten ein. Somit konnte er unter falschem Namen über 30 Konten gleichzeitig führen und Kredite beantragen. In Hamburg eröffnete der 44-Jährige, der dort seinen Wohnsitz hat, mit den ergaunerten Daten noch eine Packstation. An diese ließ er sich mehr als 15 Onlinebestellungen schicken - unter anderem teure Uhren sowie hochwertige Elektroartikel und Kaffeemaschinen.

An Packstation in Hamburg gefasst

Der Betrug flog erst nach einigen Monaten auf: Als die Kredite nicht getilgt wurden, kontaktierten die Banken und Kreditinstitute die ahnungslosen Opfer. Die Polizei konnte den Betrüger am 6. Oktober in Hamburg festnehmen, als er an der Packstation etwas holen wollte.

Schaden in München: 250.000 Euro

Der Hamburger hat laut Polizei insgesamt 61 Leute geschädigt, 30 kommen aus München. Der entstandene Schaden liegt bei um die 500.000 Euro, der Schaden in München bei etwa 250.000 Euro. Den Geschädigten werde kein Schaden entstehen, so die Polizei. Den Schaden müssten die Kreditinstitute sowie die Banken übernehmen. Der 44-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.